„Konfederacja trzecią siła w wyborach do PE”. Jej kandydat – Drozdowski zapowiada wspólny start do Sejmu

Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy może być trzecią siłą w wyborach do PE – powiedział w piątek w Bydgoszczy Krzysztof Drozdowski, który jest „jedynką” w okręgu kujawsko-pomorskim. Jest też przekonany, że razem wystartują w jesiennych wyborach.

– Kończymy naszą walkę o PE, kończymy ją z tarczą, a nie na tarczy. Naszą kampanię można podsumować: „od zera do bohatera”. Jeszcze miesiąc temu nikt nie dawał Konfederacji żadnych szans na przekroczenie progu wyborczego, a obecnie najnowsze sondaże pokazują nas na czwartym, a niektóre nawet na trzecim miejscu. Pokazuje to, że możemy być trzecią siłą w tych wyborach do PE. Oczywiście jesteśmy świadomi, że musimy to potwierdzić w niedzielę poprzez głosowanie naszych wyborców, ale myślę, że tak to się stanie – powiedział na konferencji prasowej Drozdowski.

Lider listy Konfederacji zaznaczył, że podmioty wchodzące w skład ugrupowania „na pewno kampanią i wyborami do PE nie kończą wspólnej przygody i wspólnej walki o dobrą konserwatywną, chrześcijańską Polskę”.

– Na pewno będziemy chcieli w jesiennych wyborach potwierdzić nasz sukces, w który teraz bardzo wierzymy. Naszą kampanią potwierdziliśmy i pokazaliśmy, że mamy kandydatów, którzy naprawdę są godni reprezentować nas w PE. Wielokrotnie stawaliśmy do debat, konferencji i nie ustępowaliśmy pola największym wyjadaczom i dinozaurom sceny politycznej naszego kraju i regionu. Jestem dumny z kandydatów, którym miałem okazję przewodzić jako lider listy – mówił Drozdowski.

Zajmujący ostatnią, dziesiątą pozycję na liście Konfederacji Marcin Sypniewski wyraził przekonanie, że komitet będzie największą niespodzianką wyborów do PE. Przyznał, że rzeczywiście na początku kampanii nikt nie dawał kandydatom ugrupowania na przyzwoity wynik.

– Natomiast teraz – według ostatnich sondaży – walczymy o trzeci wynik z Wiosną. To jest głos na szczerość, na autentyzm, który reprezentuje Konfederacja. Ludzie mają już dosyć zakłamania dwóch największych partii i ich „przystawek”. W związku z tym szukają właśnie takich ludzi, którzy mówią otwarcie co myślą i chcą walczyć przede wszystkim o interes Polski w PE. Idziemy po bardzo dobry wynik wyborczy i wejście do PE, a także po bardzo dobry start wyborami jesiennymi, po których będziemy zmieniać Polskę – podkreślił Sypniewski.