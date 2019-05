Kuba Wojewódzki w łóżku znanej pary! „Usłyszał od żony najgorszą rzecz”

Jedną ze specjalności Kuby Wojewódzkiego są felietony, które regularnie pisze dla tygodnika „Polityka”. Kolejną namiętnością w repertuarze showmena jest tupet. Bo jak inaczej nazwać upublicznianie tego co dzieje się pod kołdrą innych? W ostatnich swoich tekstach nie omieszkał odnieść się do rozwodu Reni Jusis i Tomasza Makowieckiego. Dość jednoznacznie zasugerował co mogło być przyczyną rozłąki pary muzyków.

Makowiecki i Jusis pobrali się 12 lat temu. Byli szczęśliwą parą, która trzymała się daleko od fotoreporterów i tabloidowych czołówek. Ich związek zaowocował dwójką dzieci 9-letnim Teofilem i 9-letnią Gają.

Niestety w końcu nadszedł kres rodzinnej idylli. „Pierwsze plotki o kryzysie w ich związku zaczęły pojawiać się w mediach w 2016 roku. Piosenkarka zdecydowała się wówczas wrócić do pracy po siedmioletniej przerwie na wychowanie dzieci. To miało miało spotkać się z niezadowoleniem jej męża.

Z czasem ich relacje jeszcze bardziej się pogorszyły i para zdecydowała się rozwieźć” – można przeczytać na Fakt.pl.

Rozwód nie trwał długo. Odbył się w trybie ekspresowym. Już po pierwszej rozprawie Jusis i Makowiecki przestali być małżeństwem. – Mogę potwierdzić informację, że rozprawa została przeniesiona z dnia 9 maja na 25 kwietnia 2019 r.

Sąd zamknął wszystko na jednej rozprawie, na której został orzeczony rozwód – powiedział dla Plejday Łukasz Zioła rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gdańsku. Sąd dał im rozwód bez orzeczenia o winie.

Wojewódzki nie zgadza się ze stanowiskiem wymiaru sprawiedliwości. „Koniec małżeństwa Reni Jusis i Tomka Makowieckiego. Po 12 latach wspólnego życia para zdecydowała się na rozwód i to po jednej rozprawie. Podobno Tomek usłyszał od żony najgorszą rzecz, jaką można usłyszeć podczas seksu. Kochanie: wróciłam” – napisał na łamach „Polityki.

Jeszcze bardziej sugestywny był kolejny fragment, który odnosi się do finiszu relacji muzyków. „Oto bohater tygodnia. Dzień po ogłoszeniu rozwodu Tomek Makowiecki pokazał na Instagramie swoją nową dziewczynę. Brawo. U kobiet to się nazywa brak klasy. U facetów okienko transferowe” – skwitował Wojewódzki.

