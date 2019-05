Marek Jakubiak ostro! „Nie dajmy sobie zniszczyć Europy!” [VIDEO]

Marek Jakubiak lider Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy przemawiał na ostatnim przedwyborczym wiecu koalicji propolskiej. Tam ostro skomentował ataki PiS-u na Konfederację i zaznaczył, że trzeba bronić polskiej waluty jak niepodległości. – Polski złoty jak nasze granice, jak hymn, jak konstytucja, jak orzeł jak nasza narodowość musi być przez nas broniona – nawoływał.



Na samym początku wystąpienia, Marek Jakubiak wypowiedział się na temat ostatnich słów Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że nie ma możliwości by wszedł w koalicję z Konfederacją bo ta niby jest prorosyjska.

– Oni powiedzieli, że my jesteśmy prorosyjscy a oni prozachodni… Panie prezesie Kaczyński tu jest Polska! Tu jest Polska – zaznaczył Jakubiak.

– Zachód jest tam, gdzie słonce zachodzi. Panie prezesie Kaczyński, pańska odpowiedzialność za naród, za tą ojczyznę naszą, będzie wtedy pełna, kiedy będzie Pan miał tylko obowiązki Polskie. Będzie Pan tak samo naszym konfederatem jak my. My mamy jedynie obowiązki Polskie. I takie jest nasze przesłanie – odpowiedział Kaczyńskiemu lider Konfederacji.

Następnie mówił jak dużą wagę mają niedzielne wybory.

– Moi drodzy, czas przed nami trudny. Wybory do tego europarlamentu są dla nas bardzo istotne, dla wszystkich. Budzi się Francja, budzi się Austria, budzi się Hiszpania, nawet ci spolegliwi Niemcy się budzą. To nie jest ta Europa do której wchodziliśmy – zauważył Marek Jakubiak.

– Ja jestem przedsiębiorcą i chcę to naprawić. Ponieważ nasze miejsce jest w Europie, bo jesteśmy Europejczykami. Po prostu nie dajmy sobie zniszczyć Europy. Kiedy będzie ta hegemonia francusko-niemiecka panowała, kiedy te ich marzenia zostaną wprowadzone w życie, nie połapiemy się już z tym wszystkim moi drodzy – mówił lider Konfederacji.

– Jeżeli będziemy mieli armię europejską, policję europejską, służby europejskie, hymn europejski i obowiązkowy język niemiecki. Ja sobie tego po prostu nie wyobrażam. Bo tu jest Polska, a nie Niemcy czy Francja – stwierdził.

– Chcielibyśmy się nauczyć od nich operatywności, bo zobaczcie, ilu frajerów w Europie znaleźli. Jako jedyny kraj zarabiają na tym wszystkim. To jest mądrość! Trzeba się tego uczyć. Trzeba być sprytniejszym. Ale do tego potrzebny jest kapitał, a kapitał proszę państwa to polski złoty – zaznaczył Jakubiak.

– Nie dajcie sobie wmówić, że polskim interesem jest wprowadzenie euro. Polski złoty jak nasze granice, jak hymn, jak konstytucja, jak orzeł jak nasza narodowość musi być przez nas broniona – zakończył.