„Nad Polską zbierają się czarne chmury. PiS i PO dla utrzymania władzy są w stanie zrobić straszne rzeczy”. Lider Konfederacji nie pozostawia złudzeń [VIDEO]

Lider listy do Parlamentu Europejskiego Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy – Sławomir Mentzen, podczas pomorskiej konwencji ugrupowania mówił o wyzwaniach stojących przed Polską i koniecznością odsunięcia POPiS-u od władzy. Póki co jednak celem są wybory do Parlamentu Europejskiego, a te krajowe dopiero przed nami na jesieni.

W swoim przemówieniu wiceprezes partii KORWiN zwrócił uwagę na to, iż sam Parlament Europejski nie ma wielkiej władzy, a znajduje się ona głównie w Komisji Europejskiej. – PE może wydać rezolucję. Może wezwać lasy w Wietnamie żeby szybciej rosły, może wezwać krowy żeby dawały więcej mleka – kpił Sławomir Mentzen.

Mentzen przekonywał, iż w Unii Europejskiej ścierają się grupy lobbystów, którzy działają głównie w interesie państw zachodnich. Rolą jaką mogą spełniać europosłowie z Polski ma być jedynie donośne mówienie prawdy, jak czynił to Janusz Korwin-Mikke czy Dobromir Sośnierz.

– Nad Polską zbierają się czarne chmury. Polską od lat rządzą dwie bardzo radykalne partie, Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska. Dwie partie, które dla utrzymania własnej władzy są w stanie zrobić straszne rzeczy. W najbliższych latach czekają nas trzy wielkie cele – powiedział Mentzen.

– Pierwszy to zawrócenie z obranej przez te dwie partie drogi Greckiej. PiS wymyśliło 500plus, następnie zostało przelicytowane przez PO, która chciała je rozszerzyć, która chciała wprowadzić 13-tą emeryturę, po czym Prawo i Sprawiedliwość samo wprowadziło 13-tą emeryturę, rozszerzyło 500 plus. Dokładnie w ten sam sposób wyglądało to w Grecji w latach 80. (…) Po 20 latach zbankrutowali, to czeka Polskę, jeżeli nie zatrzymamy tego szaleństwa Prawa i Sprawiedliwości – przypomniał lider Konfederacji na Pomorzu.

– Drugim problemem, w którym te złe populistyczne partie się zgadzają jest przyszłość Unii Europejskiej. Ta przyszłość jest jawna, została zapisana w oficjalnym unijnym dokumencie przez Komisję Europejską ze wstępem Jean-Claude’a Junckera, która nazywa się Biała Księga Unii Europejskiej do roku 2025. Oni w tym dokumencie jasno piszą, że do 2025 ma powstać superpaństwo – mówił Mentzen.

Polityk podkreślił, że zarówno PiS i PO bez wątpliwości zgodzą się na oddanie suwerenności przez Polskę. Ostatnią kwestią są nieuzasadnione roszczenia żydowskie. – Nie wiem, czy zdają sobie państwo sprawę, ale jeżeli podzielimy tę kwotę roszczeń, to każda Polska rodzina będzie winna ponad 100 tysięcy złotych. Czy mają państwo ponad 100 tysięcy złotych, żeby przeznaczyć je na spłatę wymyślonych roszczeń żydowskich? – pytał.