Najnowsze informacje o zamachu we Francji. Co najmniej 8 osób rannych po wybuchu bomby z kawałkami metalu [VIDEO]

Adam Gwiazda podaje najnowsze informacje na temat ataku terrorystycznego w Lyonie we Francji. – Bomba wybuchła przed sklepem w strefie dla pieszych. Osiem osób rannych. Ładunek wybuchowy zawierał śruby i kawałki metalu. Poszukiwany jest niezidentyfikowany mężczyzna na rowerze – pisze na Twitterze Gwiazda.

– Śledczy, którzy badają przyczyny eksplozji w Lyonie, oceniają, że najprawdopodobniej doszło do wybuchu bomby – poinformowała francuska prokuratura. Informacje o wybuchu ładunku wybuchowego były wcześniej kolportowane przez agencje prasowe, a także pojawiły się w mediach społecznościowych.

Informacja o sprawcach i ich pobudkach nie została oficjalnie potwierdzona, jednak wybuch ładunku wybuchowego ukrytego w centrum miasta jasno wskazuje na cel działania zamachowców.

Władze miasta apelują do mieszkańców, by nie zbliżali się do miejsca zdarzenia, które służby porządkowe otoczyły kordonem. Według najnowszych informacji liczba rannych zwiększyła się do 8, nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

Multiple injuries after parcel bomb 'full of nails and screws' explodes in Lyon https://t.co/K7BEnk5X9R pic.twitter.com/rYUTWj3WNb — Ultrascan HUMINT (@ultrascanhumint) May 24, 2019

#BREAKING Explosion in pedestrian street in France's #Lyon wounds six, according to reports. Prosecutors say a package bomb is suspected Macron calls Lyon blast an "attack"', says no deaths "for time being" pic.twitter.com/2xQbirQUgv — MDWLive! News (@MDWLiveFeed) May 24, 2019