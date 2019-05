Ostra riposta egzorcysty na film Sekielskiego! Ks. Anuszkiewicz rapuje „tylko nie mów nikomu o Kościele nic dobrego” [VIDEO]

Ks. Adam Anuszkiewicz, kapelan białostockiego ośrodka dla trudnej młodzieży oraz egzorcysta archidiecezji białostockiej opublikował kawałek „Tylko nie mów nikomu” w rytmie rapu. To odpowiedź na film Sekielskiego „Tylko nie mów nikomu”.

Ks. Anuszkiewicz został wyświęcony dopiero w wieku 37 lat. Wcześniej przez 10 lat pracował jako inżynier. Oprócz zajmowania się młodzieżą w poprawczaku, jest jednym z trzech egzorcystów na terenie archidiecezji białostockiej.

– Tylko nie mów nikomu o Kościele nic dobrego bo nie będziesz miał z tego fejmu kolego – rapuje ks. Adam Anuszkiewicz. – Może czasem nawet księża żyją wbrew prawu twemu. Mniej się boją twego sądu niż TVN-u – dodaje potem.

– Tylko nie mówi nikomu, że się na to nie zgadzasz. Bo od razu w zaścianek i ciemnogród wpadasz. Głupota na propsie, „Kiepscy” do kwadratu, na ekranie polityka z ludzkiego dramatu – rapuje kapłan.

To nie pierwszy raperski kawałek księdza-egzorcysty zajmującego się wychowaniem młodzieży w poprawczaku. Wcześniej zasłynął z przeróbki „Nienawiść do policji” Hemp Gru pt. „Miłość do Kościoła”. Pojawiało się tam też hasło CHWDP, co odszyfrowane zostało jako „Chrystus wam daje pokój”.

Film obejrzano już ponad 200 tys. razy.

Źródła: youtube.com/nczas.com