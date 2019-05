Paranoicy z oko.press reklamują nczas.com. Przypominają tekst o polskich przyjaciołach szmalcownika Sorosa i oskarżają o bycie w „tajnej siatce” wspierającej Konfederację

Tropicielka spisków i zwolenniczka zaprowadzenia cenzury z oko.press „wykryła” tajną siatkę kont, które korzystają m.in. z naszych publikacji, rozpowszechniają je i wspierają Konfederację. Wyróżniła m.in naszą tekst dotyczący tych polskich posłów w Parlamencie Europejskim, którzy gorliwie współpracują z organizacjami szmalcownika Sorosa.

Anna Mierzyńska popełniła dla oko.press artykuł „Próba wpłynięcia na wyniki wyborów? Dwie siatki „patriotycznych” trolli wspierały Konfederację”. Snuje w nim różne teorie spiskowe o o wzajemnych powiązaniach jakichś tam kont na Facebooku i Twitterze i rozpowszechnianie treści, w tym z naszego portalu.

Z pisaniny Mierzyńskiej trudno cokolwiek zrozumieć. Sens generalnie sprawdza się do tego, by zaprowadzić cenzurę i zablokować tych, którzy rozpowszechniają treści, które się Mierzyńskiej i jej towarzyszom nie podobają. Wszystko to oblane jest jakimś pseudonaukowym bełkotem o jakichś badaniach etc. Jak ktoś chce to niech sobie czyta.

Tak czy owak tropicielka Mierzyńska zarzuca owym trollom, że rozpowszechniają m.in nasz tekst o polskich przyjaciołach szmalcownika Solorza w Parlamencie Europejskim. „Według tej dezinformującej wizji świata polscy eurodeputowani z PO są przyjaciółmi George’a Sorosa” – pisze Mierzyńska.

Nawet w tak prostej informacji tropicielka Mierzyńska kłamie, albo ma za małą pojemność pamięci, bo tekst był o przyjaciołach szmalcownika Sorosa z PO, ale także z SLD i PSL.

„Przyjaciele” to termin pochodzący od samej finansowanej przez Sorosa organizacji lobbującej w Brukseli. Jej pracownicy dostali do ręki ściągawkę z nazwiskami i charakterystykami posłów Parlamentu Europejskiego szczególnie gorliwymi w pomaganiu organizacjom szmalcownika Sorosa. N.czas opublikował ową „ściągawkę” z nazwiskami polskich europosłów. Mierzyńska zainspirowała nas, by tekst przypomnieć, więc publikujemy go na portalu kolejny raz. Zwłaszcza, że za dwa dni są wybory do Parlamentu Europejskiego.

TYLKO U NAS. Oto przyjaciele Sorosa. Zobacz, którzy europarlamentarzyści z Polski lobbują w Brukseli na rzecz miliardera-szmalcownika

Na wszelki wypadek, gdyby Mierzyńska miała jakiekolwiek wątpliwości, to my nie wspieramy „tajnie” Konfederacji. Robimy to całkiem jawnie. A Soros, to szmalcownik, który pierwsze pieniądze zarabiał w czasie II Wojny Światowej szabrując na Węgrzech mienie po swych żydowskich rodakach, których wysłano do obozów śmierci. Miał wtedy 14-15 lat. Soros sam się tym chwalił w jednym z wywiadów dla amerykańskiej telewizji. Znaleźć można na YouTube.

Pod spodem zdjęcie odkrytej przez tropicielkę Mierzyńską siatki.