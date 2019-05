Rozpoczęła się kosmiczna rewolucja. SpaceX rozpoczął realizację projektu Starlink [VIDEO]

SpaceX Elona Muska rozpoczął realizację programu Starlink zapewniającego dostęp do internetu z orbity wokółziemskiej. Pierwsze 60 satelitów wystrzelono dziś.

Start rakiety Falcon-9 nastąpił 24 maja, o godzinie 4:30 czasu polskiego z bazy Canaveral Air Force Station na Florydzie.

Pierwszy stopień rakiety Falcon-9 wylądował bez problemu na statku-dronie „Of Course I Still Love You” na Atlantyku. Był już wcześniej wykorzystywany w dwóch innych misjach.

Satelity zostały uwolnione jednocześnie z ostatniego stopnia rakiety. Każdy z nich wyposażony jest w niewielki silnik napędzany kryptonem dzięki czemu będą mogły manewrować tak, by znaleźć się na orbitach docelowych.

Umieszczenie 60 satelitów to zaledwie pierwszy krok w realizacji programu Starlink. Docelowo system ma składać się bowiem aż z 12.000 satelitów!

8000 z nich ma być umieszczona na niskiej orbicie ziemskiej (LEO) na wysokości 500 km nas Ziemią. Pozostałe 4000 mają znajdować się w odległości 1200 km od powierzchni naszej planety.

Każdy satelita systemu Starlink ma komunikować się z 4 innymi satelitami przez co stworzona zostanie globalna sieć szerokopasmowego internetu, który będzie pracował z prędkością 10Gbps.

SpaceX poinformował, że wszystkie satelity działają i nawiązały już łączność z centrum kontroli.

All 60 Starlink satellites online, solar array deployment coming up soon

— Elon Musk (@elonmusk) 24 maja 2019