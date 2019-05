Schetyna ma problem. Trzech polityków Platformy Obywatelskiej skazanych prawomocnie za pedofilię. Wobec czwartego wciąż toczy się postępowanie karne

Zapowiadana przez rząd walka z pedofilią nabiera tempa. Jak się okazało, trzech polityków Platformy Obywatelskiej zostało prawomocnie skazanych z tego tytułu, a wobec czwartego trwa postępowanie.

Jednym ze skazanych jest Łukasz M. radny Platformy z warszawskiej Pragi-Północ. Został on skazany za posiadanie ponad 3 tys. zdjęć oraz filmów pornograficznych, a także za szantaż o charakterze seksualnym.

Kara jaką wymierzył mu sąd to rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. Wyrok zapadł w maju 2011 r., skazany przebywa na wolności.

Z kolei we wrześniu 2011 r. skazany został inny polityk PO, Piotr Z. W chwili popełnienia zarzucanego mu czynu pełnił on funkcję radnego w jednej z niewielkich miejscowości pod Słupskiem.

Został on skazany na 2 lata pozbawienia wolności za wielokrotne zgwałcenie 13-letniej córki sąsiadów, a ponadto za usiłowanie gwałtu na dorosłej kobiecie. Od 6 lat Piotr Z. przebywa na wolności.

Rafał P. to szef młodzieżówki PO z Gniezna. W czerwcu 2015 r. został on skazany na 4 lata i 3 miesiące za wykorzystanie seksualne 3 chłopców poniżej 15 roku życia, które polegało na zmuszaniu do stosunków seksualnych przy pomocy szantażu i groźby ujawnienia ich rozbieranych zdjęć.

Natomiast wobec Marka L., który był radnym warszawskiego Żoliborza, wciąż toczy się postępowanie karne.

Źródło: PAP