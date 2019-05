Szokujące doniesienia. TVP Info szykuje brutalny atak na Krzysztofa Bosaka dziś wieczorem

Wieczorem w TVP Info ma ukazać się szkalujący Krzysztofa Bosaka materiał. Oczywiście, chodzi o insynuowanie bycia wspieranym przez ruską agenturę. Nie uwierzycie jednak, co ma być podstawą do wysunięcia oskarżenia.

To, że TVP robi skandaliczną propagandę pod partię wielokrotnie gorzej, niż miało to miejsce za PO, kiedy to już wówczas łamano standardy dziennikarskie, nie jest już żadną nowością. Jednak redakcja reżimowych mediów udowadnia, że wciąż potrafi zaskakiwać.

Krzysztof Bosak poinformował, że dostał przeciek od „znajomego polityka PiS”. Wieczorem ma ukazać się materiał, w którym będzie sugerowane, że Bosak… dziękował za wsparcie Rosjanom.

– Telefon od znajomego polityka PiS. Informuje, że redakcja „Nie da się ukryć” @tvp_info szykuje program wokół mojej wypowiedzi z podziękowaniem dla Polaków z zagranicy, wypowiedzianym wczoraj na debacie. Zamiast „Polacy” powiedziałem „ludzie”. Będę sugerować, że chodziło o Rosjan – ujawnił na Twitterze lider Konfederacji Krzysztof Bosak.

– Znajomy z PiS jest przyzwoitym człowiekiem więc odmówił wypowiedzi dla TVP DezInfo. Zadzwonił mnie ostrzec. I zapewnił, że będzie głosował na nas – dodał Bosak.

Internauci zasugerowali, kto może być „prowadzącym śledztwo”…