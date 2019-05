Tłumy w nowej Galerii Młociny. Policja musiała kierować ruchem. Centrum handlowe jest gigantyczne [VIDEO]

W Warszawie powstała kolejna wielka galeria handlowa. Budowa Galerii Młociny trwała nieco ponad dwa lata, a wartość umowy wyniosła ponad 630 mln zł. Przed wejściem do nowej galerii handlowej na Bielanach czekały istne tłumy ludzi. Ruchem musiała zarządzać policja.

Galeria Młociny to najnowszy obiekt handlowy w Warszawie, który ma do dyspozycji aż 76 tys. mkw. Obiekt kusi klientów aż 220 sklepami i punktami usługowymi co również robi go największym centrum handlowym detronizując Arkadię.

Dodatkowo w kompleksie są również biura, centrum medyczne, miejsca zabaw dla dzieci, klub fitness, restauracje i kawiarnie oraz multipleks kinowy.

Centrum handlowe ma aż 225 tys. m2 powierzchni całkowitej, w tym 82 tys. m2 powierzchni najmu, z czego 76 tys. m2 przeznaczonych na handel i gastronomię, a 6 tys. m2 na powierzchnię biurową.

Znajdzie się w kompleksie także strefa rodzinna z placem zabaw dla dzieci, a także miejsca coworkingowe. W galerii powstał też pierwszy na Bielanach, nowoczesny 10-ekranowy multipleks z komfortowymi, w pełni rozkładanymi fotelami.

Tutaj film pokazujący jak ogromna jest nowa galeria handlowa.

Pierwszy raz widziałem to na żywo, za kilka dni otwarcie. Galeria Młociny jest ekstremalnie wielka. W lekkim szoku byłem na jej widok.#GaleriaMłociny#wieszwięcej pic.twitter.com/188EOLmT41 — Extortion13 (@xtortion13) April 27, 2019

Źródło: Twitter/ Facebook: Galeria Młociny