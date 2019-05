Zawisza bez pardonu o manipulacjach TVP i wyszukiwaniu wszędzie ruskich onuc. „Oni są zdrowo j**nięci” [VIDEO]

Artur Zawisza może wulgarnie, ale szczerze podsumował postawę sprzedajnych aparatczyków z TVP. Przypomniał też sromotną klęskę PiS w debacie.

– Krzysztof, widzicie, ma tę plakietkę. Chciał ją wczoraj zdjąć i dać pewnej pani w czerwonym kostiumie. Ale ona odskoczyła, o tak. Przestraszyła się jak diabeł święconej wody – przypomniał Artur Zawisza.

– To przeciekawa debata. Naprawdę dała nam kopa do przodu. Zwróćcie uwagę, jak ona była dla nas zwycięska, a zaskakująca dla naszych oponentów. Przecież Krzysztof – nie był tutaj aż takim odkrywcą – zastosował ten sam numer, trik, co młody kandydat Andrzej Duda idący na prezydenta, gdy podszedł do starego prezydenta Bronisława Komorowskiego i dał mu chorągiewkę PO – dodał Zawisza.

– Naprawdę koledzy z PiS dziwni są, że nie pomyśleli, że jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Jak oni komuś dali chorągiewkę, to dzisiaj mogą dostać ten znak z 447 – podkreślił.

– Nie wykazali się inteligencją. Co więcej, mówią „aj waj, Krzysztof złamał zasady debaty wyborczej”. No to odpowiadam: Złamał je dokładnie tak samo jak Andrzej Duda wobec Bronisława Komorowskiego – zaznaczył.

Odniósł się także do manipulacji TVP, która podziękowania Krzysztofa Bosaka dla Polaków za granicą przedstawiła jako… podziękowanie dla Rosji. – Oni są naprawdę zdrowo j**nięci [cenz. red. – nczas] – podsumował Zawisza.