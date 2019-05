Ziemkiewicz wyjaśnia, jak TVP pomaga Konfederacji i szkodzi PiS. „Wyborca polski, jeszcze bardziej niż przeciętna, jest czuły na to, że ktoś chce nim manipulować” [VIDEO]

W programie Marcina Roli Rafał Ziemkiewicz, pytany o to, odniósł się do swojego tweeta. We wpisie publicysta stwierdził, że najlepszą „reklamę” Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy zrobiły media, które insynuowały, że członkowie tego ugrupowania są „ruskimi agentami”.

– Gdyby ktoś mi zlecił taką misję: jest taka nowa partia, Konfederacja, niebezpiecznie wychodzi ponad próg wyborczy, trzeba ich jakoś usadzić – to ja bym po prostu regularnie zapraszał Korwina, Brauna i takich bardziej kontrowersyjnych liderów Konfederacji, starannie ukrywając tych bardziej umiarkowanych i zadawał im pytania prowokujące – mówił Rafał Ziemkiewicz, podkreślając, że nigdy by się tego nie podjął, ale wie, jak to się robi.

– Do Korwina: Ale niech pan powie, kobiety to są głupsze od mężczyzn. Korwin oczywiście by powiedział, że kobiety są głupsze po prostu z natury. Potem następnego dnia bym zaprosił Grzegorza Brauna, który by coś tam opowiedział o batożeniu sodomitów, o jakichś takich fajnych tekstach. No i po jakimś czasie myślę „protokół jeden procent” by zadziałał, tak jak wielokrotnie wcześniej było – stwierdził publicysta.

– Natomiast to, że z jednej strony media państwowe zrobiły z Konfederacji męczenników, których się wycina, nie zaprasza, cenzuruje, stara się zamilczeć, a tego Polacy nie lubią, bo to sugeruje, że coś tutaj jest takiego, że odbieramy wam wybór. Polacy są czuli na to. Wyborca polski, jak każdy, ale jeszcze bardziej niż przeciętna, jest czuły na to, że ktoś chce nim manipulować. Oczywiście, że ktoś nim manipuluje, no bo tak jest zawsze i wyborca nie jest na tyle mądry, żeby to zauważyć. Ale jak ktoś nim manipuluje nieudolnie i wyborca to zauważa, no to działa to odwrotnie – skwitował.

Źródło: YouTube