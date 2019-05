Afera w TVN. Górniak zdradziła tajne plany Rusin. Będzie wojna?

Po programie „Agent Gwiazdy 4” Edyta Górniak oraz Kinga Rusin zdecydowanie się polubiły. Ale teraz wszystko może zostać zaprzepaszczone. Górniak powiedziała jedno zdanie za dużo.

Edyta Górniak była uczestniczką programu „Agent Gwiazdy 4”. Prowadziła go Kinga Rusin, pracownica TVN znana z miłości do dzików.

Co prawda Górniak szybko opuściła program, ale czas, jaki spędziła w nim, wystarczał, by zaprzyjaźnić się z Rusin. Spoufalają się nawet ze sobą na Instagramie!

I właśnie wówczas doszło do chlapnięcia jednego zdania za dużo. Jeśli Rusin chciała to ukryć, to jej nie wyszło.

– Dziękuję za szczere i piękne rozmowy. I cóż… czekam na zaproszenie na ślub, bo raczej będziesz pierwsza – napisała Górniak.

Jeżeli Kinga Rusin chciała zachować swój ślub w tajemnicy, to przez Edytę Górniak plany właśnie wzięły w łeb.

Źródło: plotek.pl