Aj waj. Sprawdziliśmy skład zarządu Mobilis sp. z o.o. Zobacz kto szefuje liderowi komunikacji autokarowej na polskim rynku

Firma Mobilis sp. z o.o. to zarejestrowany w Polsce podmiot należący do izraelskiego koncernu Egged. Mająca znaczne udziały w polskim rynku komunikacyjnym firma nie tylko obsługuje komunikację miejską w największych polskich miastach, ale posiada też wiele lokalnych oddziałów PKS. Sprawdziliśmy, kim są szefowie spółki.

Mobilis należy do spółdzielni Egged, która jest największym przewoźnikiem autobusowym w Izraelu. To ta firma obsługuje komunikację miejską w Warszawie, Krakowie oraz w Toruniu. Jest też właścicielem udziałów w dziewięciu PKS-ach.

O firmie zrobiło się głośno przy okazji zachęty do bojkotu konsumenckiego izraelskich firm. – Przede wszystkim firma ta obsługuje linie komunikacji miejskiej w Warszawie, Krakowie oraz Bartoszycach. Ponadto, do firmy należy 10 spółek PKS na terenie Mazowsza i Mazur – są to: PKS Ostrołęka, PKS Mrągowo, PKS Bartoszyce, PKS Ostróda, PKS Przasnysz, PKS Mława, PKS Ciechanów, PKS Mińsk Mazowiecki, PKS Płock i PKS Piotrków Trybunalski. Firma Mobilis wykonuje też przewozy okazjonalne i turystyczne – czytaliśmy w opisie na wspieramrozwoj.pl.

Do rejestru przedsiębiorców Mobilis sp. z o.o. została wpisana 10 września 2001 roku. Zarejestrowana jest w Mościskach w gminie Izabelin koło Warszawy.

Bardzo ciekawie wygląda skład zarządu spółki. Według wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowniczym, zarząd jest trzyosobowy.

Prezesem jest Dariusz Jerzy Załuska. Z kolei dwóch wiceprezesów to… Efraim Arbel i Ammon Mendlawe.

Źródła: nczas.com/krs-online.com.pl