Drugi dzień Polsat SuperHit Festiwal. Zenek Martyniuk skradnie show?

Od piątku na scenie Opery Leśnej w Sopocie występuje czołówka najpopularniejszych polskich artystów. W sobotę swój jubileusz obchodzić będzie Łukasz „Mrozu” Mróz, ale publika czeka głównie na występ Zenona Martyniuka i jego grupy Akcent. Jakie przeboje zaśpiewają?

Drugi dzień festiwalu rozpocznie się w sobotę o godzinie 20. Usłyszymy głównie hity, które królowały na antenach rozgłośni radiowych. Szacuje się, że występy potrwają około trzech godzin. Transmisję przeprowadzi Polsat.

Na scenie wystąpią m.in. Paweł Domagała, Margaret, Grzegorz Hyży, Sound’n’Grace i wiele, wiele innych wykonawców. Część „Radiowy Hit Roku” poprowadzą Julia Wieniawa, Maciej Rock i Aleksandra Kot.

Jubileusz 10-lecia na scenie muzycznej będzie obchodził również „Mrozu”, który zaśpiewa swoje największe hity. Możemy spodziewać się m.in. „Miliony monet”, „Jak nie my to kto” czy „Nic do stracenia”.

Oczy showbiznesu zwrócone będą jednak w głównej mierze na gwiazdę wieczoru – Zenona Martyniuka i jego zespół Akcent. Co tym razem zaprezentuje szerokiej publiczności „Król” disco-polo?

Jak sam zapowiedział, można spodziewać się największych hitów z „Przez Twe oczy zielone”, „Kochana wierzę w miłość”, „Życie to są chwile” czy „Przekorny los” na czele, ale nie tylko. Martyniuk tajemniczo zapowiedział, ze widzowie mogą spodziewać się czegoś ekstra w jego wykonaniu.

Źródło: Polsat