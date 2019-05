Plaga fałszywych banknotów. Podróbki dla iluzjonistów masowo trafiają do obrotu

W ostatnich tygodniach zostały nielegalnie sprzedane w Internecie podróbki banknotów euro. Najwięcej o nominale 20 euro. Sprzedający wystawił je na aukcji jako rodzaj zabawek i chociaż mają napis, że nie są przeznaczone do użytku, to ich podobieństwo do normalnych banknotów jest bardzo duże.

W ub. tygodniu takie banknoty 20 euro pojawiły się w departamentach Nord i Pas-de-Calais, ale jest ich coraz więcej. Od tego czasu zjawisko to rośnie. Ostrzeżenie dla sklepów wystosowała np. żandarmeria z regionu Pyrénées-Orientales. Banknoty pojawiły się też w Bretanii, a nawet na francuskiej… Martynice. Poza dwudziestakami są też fałszywe banknoty 50 i 5 euro.

Banknoty wyprodukowano na potrzeby fotografii, kręcenia filmów, wystawiania sztuk teatralnych, itp. Na banknotach znajduje się napis, że nie są to legalne środki płatnicze. Z tym, że mało kto ogląda i czyta napis na pasku z boku. Reszta banknotu jest wykonana z dużą precyzją.

Śledztwo w sprawie ich sprzedaży przez internet i wprowadzania do obiegu prowadzi komórka techniczna żandarmerii. Wydała ona specjalne ostrzeżenie: