Przerażająca PROGNOZA POGODY na poniedziałek i wtorek. Możliwe trąby powietrzne w Polsce!

Wojciech Raczyński, synoptyk TVN Meteo alarmuje, że w poniedziałek i wtorek mogą pojawić się trąby powietrzne. A co z poprawą pogody?

Według Raczyńskiego, w poniedziałek i wtorek w całej Polsce będzie deszczowo i burzowo. Opady sięgną nawet 30 mm na metr kwadratowy.

Będzie jednocześnie dość ciepło. Temperatura miejscami sięgnie 26 stopni Celsjusza. Stąd burze mogą być gwałtowne i potężne.

Najbardziej zagrożone jest Podkarpacie, Lubelszczyzna oraz Góry Świętokrzyskie. Tam należy być gotowym na nadejście burzy w każdej chwili.

– Pewne zagrożenia związane z tymi burzami oczywiście są. To nie będą opady ciągłe, tak jak było w ciągu ubiegłych dni, a wtedy jest najgorzej, ponieważ pada stale i intensywnie. Burze to są opady punktowe, więc ja jestem dobrej myśli, że nie będzie tak źle – powiedział synoptyk zaznaczając, że opady mogą być niebezpieczne dla obszarów górskich.

– Cieki górskie mają to do siebie, że woda nie wsiąka, tylko spływa po skałach, więc one gwałtownie przybierają. Na niektórych ciekach oczywiście mogą być podtopienia i zalania – dodał Raczyński.

– Wypogodzi się dopiero w czwartek, wtedy nie powinno już padać. Będzie za to chłodniej, bo do 19 stopni Celsjusza – powiedział synoptyk.

Źrodło: tvn24.pl