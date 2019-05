Świetlne smugi na polskim niebie. Czy to kosmici? Prawda jest szokująca [VIDEO]

Przestrzeń kosmiczna w większości wciąż pozostaje dla ludzi jedynie wielką niewiadomą. W piątek wieczorem na polskim niebie można było dostrzec tajemnicze zjawisko. Czy miała miejsce aktywność pozaziemska?

Czegoś takiego obserwatorzy jeszcze nie widzieli. Na niebie pojawiła się jasna smuga, która zwiększała lub zmniejszała swoją objętość. W internecie natychmiast pojawiło się sporo komentarzy. Część internautów skojarzyła to z UFO.

Okazało się, że stoi za tym Elon Musk i amerykańska firma SpaceX. Umieściła na orbicie ziemi 60 niewielkich satelitów. To początkowa faza przedsięwzięcia, dzięki której mają być świadczone usługi dostępu do szybkiego internetu w każdym miejscu na ziemi.

Każdy z satelitów waży 227 kg, ma pojedynczy panel słoneczny oraz silnik napędzany kryptonem, dzięki któremu urządzenie może manewrować i utrzymywać się na odpowiedniej wysokości. Satelity wyposażone są też w mechanizm pozwalający im unikać zderzenia z innymi obiektami kosmicznymi.

Cała konstelacja satelitów będzie nosić nazwę Starlink i w pierwszym etapie ma składać się z 1800 takich urządzeń. Potem firma SpaceX chce wysyłać w kosmos kolejne satelity, a wszystko po to, aby jak twierdzi jej właściciel Elon Musk, ludzie mieli dostęp do szerokopasmowego internetu w każdym zakątku świata. Docelowo na orbicie ma być 12 tys. takich urządzeń.

– W piątek około godziny 23.20 moje social media rozgrzały się do czerwoności, ludzie zaczęli raportować, że widzieli na niebie coś bardzo dziwnego, to znaczy widzieli przelatującą jasną linię. Ten opis absolutnie nie przypominał mi niczego, co ja znałem z historii swoich obserwacji – opowiadał na antenie TVN Meteo Karol Wójcicki, popularyzator astronomii.

– Te satelity nie przypominają niczego, co do tej pory w erze lotów kosmicznych my na niebie mogliśmy zobaczyć – powiedział i dodał, że jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby tak wiele satelitów podążało jedną, prostą linią.

Widzieliśmy wczoraj na żywo na niebie, a że nie wiedzieliśmy o tym wydarzeniu #Starlink, to pomyśleliśmy sobie, że jak nic to #UFO.#SpaceX https://t.co/jaKZ3cCSIq — von Mistont (@von_Mistont) May 25, 2019

Źródło: PAP/TVN Meteo/Twitter