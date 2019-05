Tak się bawi unioparlament za nasze pieniądze. Che Guevara, Castro i pochwały dla Armii Czerwonej

Okazuje się, że w unioparlamencie można znaleźć całą masę materiałów wychwalających komunizm oraz jasno ocenianych jako zbrodniarzy komunistów. Wszystko to w ramach legalnie działających w Unii ugrupowań politycznych.

– Chciałbym zaprosić was na wycieczkę po jednym fajnym miejscu, o którym jakoś media w Polsce nie chcą mówić. Widocznie ze strachu. Ale z pewnością to, co wam pokażę, rzuci nowe światło na postrzeganie Unii Europejskiej oraz frakcji, które tutaj się znajdują – mówi Oliver Pochwat.

Jak się okazuje, chodzi o siedzibę Zjednoczonej Lewicy Nordyckiej Zielonej. – Zwiedzanie pięter zajmowanych przez europejską lewicę jest silnie rakotwórcze i powoduje zawroty głowy. Wszystko za sprawą treści tu prezentowanych – zaznacza.

Widzimy tam zdjęcia komunistycznych bandytów, jak np. Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Lenin czy Marks. Nie zabrakło także sierpa i młota. Wszystko to w legalnie działającym w unioparlamencie ugrupowaniu.

Gloryfikuje się tam także Armię Czerwoną.