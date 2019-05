To wydarzenie na miarę końca świata! Krzysztof Rutkowski zmienił fryzurę? Detektyw-celebryta kompletnie zaskoczył swoich fanów

Powiedzieć, że to zaskoczenie, to jakby nic nie mówić. Krzysztof Rutkowski pozbył się legendarnej fryzury? Detektyw – celebryta od zawsze miał na głowie swój znak rozpoznawczy, teraz jego fani na social mediach ujrzeli zupełnie inne oblicze Rutkowskiego.

Po tym, co zobaczyliśmy na facebookowym profilu detektywa bez licencji możemy powiedzieć jedno – ma poczucie humoru oraz dystans do siebie. Choć może na pierwszy rzut oka sprawiać osoby, która nie potrafi żartować z samego siebie, to jednak okazuje się, że Krzysztof Rutkowski czasem zmienia się w internetowego „śmieszka”.

Przeróbka, którą zobaczyli odbiorcy profilu Detektyw Rutkowski. Prawdziwa historia może wielu fanów rozbawić do łez. Na zdjęciu widać Maję Plich oraz Krzysztofa Rutkowskiego, którzy zmienili się fryzurami.

Podoba Wam się Krzysztof Rutkowski z tak bujnym, długim włosem?

Źródło: Facebook.com/ksiazkaorutkowskim / NCzas.com