Turniej dla gejów w szkole podstawowej! Wrzawa w mediach społecznościwoych

Warszawski Klub Piłki Siatkowej „Volup” zorganizował mecz siatkówki dla osób ze środowiska LGBT! Dlaczego? Celem organizatorów jest promocja tego sportu wśród gejów i lesbijek. Oburzenia nie kryje warszawska radna i prezes Ordo Iuris.

– Czy to możliwe? To już? Pierwsze działania Deklaracji LGBT w Warszawie? W publicznej szkole podstawowej na Lokajskiego 3 na Ursynowie zaczyna się właśnie turniej LGBT w siatkówce – napisała na Twitterze Olga Semeniuk, radna Warszawy z ramienia PiS.

Zaniepokojenie w tej sprawie wyraził też prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski. – Uczestnicy dostają produkty do stymulacji intymnej i ulotki propagandowe Lesbijek, Gejów, Biseksualistów i Transseksualistow… – napisał.

Organizacja tego wydarzenia wywołała sporą wrzawę w mediach społecznościowych. – Od początku historii człowieka myślącego nikt nawet nie próbował tak zezwierzęcić ludzi jak robią to lgbt tak upodlić i sprowadzić życie wyłącznie do instynktu seksualnego szczególnie do jego najgorszych cech bez żadnych zahamowań do braku skrupułów nawet Hitler Pol Pot czy inni – napisał w dyskusji na TT jeden z internautów.

Kwaśniewski zaznaczył, że jego zdaniem szkoła publiczna nie powinna być miejscem do propagowania ideologii, która jest z konflikcie z przekonaniami wielu rodziców, którzy posyłają do niej swoje dzieci.

Źródła: nczas.com, wpolityce.pl