W „Milionerach” padło trudne pytanie o Unię Europejską. Uczestnik programu TVN nie zawahał się i trafił

Jarosław Hirny-Budka, radny gminy Michałowice, grał o milion w niedawnym odcinku „Milionerów” TVN. Mimo że znał odpowiedź na dość trudne pytanie, to jednak i tak szczególną wiedzą się nie popisał i skończył grę z kwotą 40 tysięcy złotych.

Które z wymienionych państw nie jest członkiem Unii Europejskiej? Na to pytanie odpowiadał uczestnik programu „Milionerzy”, który na antenie TVN prowadzi Hubert Urbański. Choć znał odpowiedź na to pytanie, to jednak i tak zakończył grę z kwotą zaledwie 40 tysięcy złotych.

Które państwo nie jest członkiem Unii Europejskiej?

A: Norwegia

B: Szwecja

C: Finlandia

D: Dania

To pytanie warte było 20 tysięcy złotych i nie sprawiło problemów p. Jarosławowi. Dla przeciętnego niezainteresowanego polityką obywatela może być ono trudne, ale gdyby odpowiedzi nie znał radny to byłby wstyd.

Prawidłowa odpowiedź to A. Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale utrzymuje bliskie stosunki z UE poprzez przynależność do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i strefy Schengen. Ostatecznie Hirny-Budka zakończył grę z kwotą 40 tysięcy złotych.

Źródło: TVN