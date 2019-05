Wolnościowy HIT disco-polo na imprezie Polsatu w Sopocie. Tym przebojem Marcin Miller z Boys rozbił bank! [VIDEO]

W Sopocie odbywa się Polsat Super Hit Festiwal! Niekwestionowanym królem pierwszego dnia imprezy został, jak sam siebie określił – imperator disco-polo. „Wolność” w wykonaniu Marcina Millera i grupy Boys porwała tłum!

Marcin Miller to jeden z najpopularniejszych artystów disco-polo, na scenie pojawia się od lat, a jego zespół – Boys, znany jest między innymi z takich hitów jak „Jesteś Szalona”, czy wspomniana „Wolność”.

To właśnie wykonaniem tego utworu, w czasie którego Miller śpiewa „Niech żyje wolność, wolność i swoboda”, szczególnie przypadł do gustu sopockiej publiczności. W czasie krótkiego występu zgromadzeni w Operze Leśnej od początku do końca śpiewali razem z wokalistą.