Ziemkiewicz wprost o lewackiej ideologii. „To cywilizacja szaleńców, którzy sami się niszczą”

Mamy do czynienia z ideologicznym szaleństwem, nie pierwszym w historii – mówił Rafał Ziemkiewicz odnosząc się do sprawy argentyńskiego lekarza, który trafi do więzienia za uratowanie życia nienarodzonemu dziecku.

Przypomnijmy, w sprawie chodzi o lekarza, który zamiast dokonać aborcji na nienarodzonym dziecku, którego matka zażyła pigułkę poronną, uratował mu życie. Chłopiec jest w pełni zdrowy, ma obecnie dwa lata, jednak sąd stwierdził, że lekarz nie dopełnił obowiązków służbowych.

Głos w sprawie zabrał publicysta Rafał Ziemkiewicz, który był gościem Polskiego Radia 24 w programie „Wojna cywilizacji”.

To oczywiście cywilizacja szaleńców, którzy sami się niszczą – stwierdził.

Zdaniem Ziemkiewicza obecnie coraz popularniejsze staje się lewackie hasło, że rodzenie dzieci jest przestępstwem przeciwko klimatowi czy też środowisku naturalnym. Najlepszym przykładem na to są kolejne domniemane tezy o przeludnieniu świata.

Mamy do czynienia z ideologicznym szaleństwem, nie pierwszym w historii – skomentował publicysta.

Źródło: Polskie Radio 24 / NCzas.com