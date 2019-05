Biedroń z uśmiechem z przodu i Śmieszkiem z tyłu. „To jest dopiero przedwiośnie”

Zrobiliśmy to, daliśmy radę, jesteśmy trzecią siłą polityczną w Polsce; to dopiero początek naszej drogi, na jesieni musimy być pierwszą siłą polityczną – powiedział lider Wiosny Robert Biedroń po ogłoszeniu wyników sondażowych wyników niedzielnych wyborów do PE.

– Dzisiaj udowodniliśmy, że da się, że można i Wiosna to zrobiła. Pokazaliśmy coś, co na polskiej scenie politycznej dawno się nie wydarzyło – pokazaliśmy, że mając marzenia, że będąc zdeterminowanymi, jesteśmy w stanie góry przenosić, że dzisiaj, po 4 miesiącach (od stworzenia partii – PAP), będziemy mieli swoich europarlamentarzystów w Brukseli i to jest wielki sukces – dodał polityk.

Jak zaznaczył, sukces ten „to dopiero początek”. – Bawcie się dzisiaj dobrze, a od jutra ruszamy w dalszą drogę. (…) To jest dopiero przedwiośnie. Czekają nas wybory na jesieni i wtedy nie możemy już być trzecią siłą polityczną, musimy być pierwszą siłą polityczną – podkreślił lider Wiosny.

Epatujący w trakcie przemówienia histerycznym śmiechem Biedroń zapomniał najwyraźniej, że prognozowany wynik jest najgorszym z tych które dawały Wiośnie przedwyborcze sondaże. Co więcej kluczowy w takich przypadkach jest trend a ten praktycznie od momentu powstania ugrupowania jest spadkowy.

Według Ipsos w wyborach do PE Wiosna zdobyła 6,6 proc. głosów co da jej 3 mandaty

Źródło: PAP/nczas