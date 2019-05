Brytyjski dyplomata Jason Rheinberg wspiera dewiantów dopuszczających się przestępstwa obrazy uczuć religijnych. MSZ powinien mu zrobić Brexit [FOTO]

Jason Rheinberg z ambasady brytyjskiej wybrał się do Gdańska, by wziąć udział w obrzydliwej akcji profanowania wiary i obrażania katolików. Nie omieszkał się tych pochwalić. Tchórzliwy polski MSZ najprawdopodobniej nawet nie zareaguje na podłą postawę dyplomaty.

„Razem z zespołem z ambasad brytyjskiej i norweskiej mamy przyjemność reprezentować środowisko dyplomatyczne na #paradarówności @gdansk” – chwali się na Twitterze Jason Rheinberg, który jest zastępcą szefa misji w Ambasadzie Brytyjskiej.

Uczestnicy tej obrzydliwej imprezy dewiantów dopuścili się profanacji i przestępstwa obrazy uczuć religijnych.

Dalej pisze, iż Ambasada Brytyjska popiera przestępczą, obrzydliwą działalność dewiantów z Gdańska.

„Ambasada Brytyjska w w Polsce jest dumna, iż wspiera społeczność LGBT (Lesbijki, homoseksualiści, biseksualiści, zmiennopłciowi – przyp. red.) w Gdańsku – pisze na Twitterze komentując swoje zdjęcie z podłej i obrzydliwej imprezy.

MSZ powinien zażądać wyjaśnień od norweskiej i brytyjskiej ambasady dlaczego wspiera dewiantów dopuszczających się profanacji symboli religijnych i przestępstw obrazy uczuć religijnych z artykułu 196 Kodeksu Karnego.

Zaś panu Rheinbergowi, który pisze o sobie „Zwiedzam Polskę, uczę się języka polskiego, poznaję Polaków” powiedzieć, by już się nie uczył, tylko spakował walizki i zrobić mu Brexit.

Oczywiście oportunistyczny i wszystkiego bojący się resort Czaputowicza niczego takiego nie zrobi, tylko będzie tolerował uczestnictwo zagranicznych dyplomatów w imprezach, na których w obrzydliwy sposób obraża się Polaków i wiarę.

The British Embassy @ukinpoland is proud to be supporting the #LGBT community in Gdansk 🇬🇧#paradarownosci #LoveisGREAT @KPH_official @Trojmiasto_pl @wyborcza3miasto #StonewallEqualityIndex #AcceptanceWithoutException @PermSecDfE pic.twitter.com/t7GuuJlo3T

— Jason Rheinberg (@RheinbergJason) May 25, 2019