Gigantyczny skandal w „Big Brother”. Uczestnicy programu TVN udają romans? Widzowie są w szoku

Widzowie „Big Brother” są w szoku. Wygląda na to, że zostali oszukani przez uczestników programu, którzy dla fejmu udawali romans.

Czy Igor udaje romans z Magdą? Wiele na to wskazuje. Jak informowały media, wielu internautów było oburzonych faktem, że to kobieta zaleca się do mężczyzny.

Jednak to i tak okazuje się być nie wszystko. „Klika Pudelka” informuje, że cała sytuacja może być zwykłą grą pod publiczkę i poszukiwaniem atencji.

– Powiedział, że poza programem nawet by na nią nie spojrzał – informuje pudelek.pl.

Internauci nie mogą uwierzyć, że to prawda. – Traktuje ją z szacunkiem i mówi szczerze!!!! Dlaczego szczujecie na niego? – pisze w komentarzu jeden z fanów „Big Brother”.

– Dziewczyny mówicie że faceci lecą na wygląd a gdy facet się zakochał w jej jako osobie dostrzegł w niej serce to zarzucacie jej ze jest nie ładna a same co robicie oceniacie przez pryzmat wyglądu nie dziwie się potem ze facetów fajnych brak skoro takie z was fipokrytki – zauważa inny.

Źrodło: pudelek.pl