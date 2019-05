Internauci chwalą konfederatów i przypominają o zwycięstwach nad Unią. „26 maja wszedł do służby pancerny okręt, który zadał duże straty Unionistom”

W mediach społecznościowych trzeba się czymś zająć, gdy trwa archaizm zwany „ciszą wyborczą”. Zabronione jest wówczas agitowanie na rzecz komitetów i kandydatów, nie wolno też publikować sondaży.

Wśród dużej części internautów wzrosło zainteresowanie historią państwa amerykańskiego. Pojawiają się wpisy i podawane są dalej na temat Skonfederowanych Stanów Ameryki (Confederate States of America – CSA) oraz ich bohaterskiej walki z Unią Ameryki Północnej.

– A wiecie że 26 maja 1862 roku wszedł do służby w ramach marynarki Konfederacji CSS Arkansas-pancerny okręt Konfederatów, który zadał duże straty Unionistom http://m.in w bitwie pod Vicksburgiem – napisał na Twitterze Krzysztof Kasprzak.

– Między 23 a 26 Maja 1864 roku miała miejsce nierostrzygnieta bitwa pod North Anna. Konfederaci zadają ciężkie straty przewazajacym liczebnie wojskom Unii. Konfederaci: Siły-53 tyś Straty:1500 Unia: Siły:100000Straty: 4000 #WojnaSecesyjna #Historia – przypomina użytkownik Ropuch

Pojawiają się także pieśni konfederackie. – Nienawidzę chwalebnej Unii, kapie naszą krwią. Nienawidzę pasiastego sztandaru, zwalczałem go ze wszystkich sił – głosi jedna ze zwrotek piosenki „I’m a good old rebel” w wykonaniu Hoyta Axtona.

CSA powstało w 1861 roku i zniknęło po zakończeniu wojny secesyjnej w 1865. Wbrew faktom oraz na podstawie propagandy wojennej Unii, do dzisiejszego dnia niesłusznie oskarża się to państwo o skrajny rasizm, przy jednoczesnym popularyzowaniu fałszywej tezy, że powodem agresji ze strony północy była chęć wyzwolenia czarnoskórej ludności.

I'm a good old rebel (https://t.co/5akBuKpWUX )

"I hates the Yankee nation

And eveything they do

I hates the declaration

Of independence too

I hates the glorious union

'Tis dripping with our blood

I hates the striped banner

And fought it all I could" pic.twitter.com/W5lYFpbaa7

