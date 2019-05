Islamscy terroryści z Francji skazani na śmierć. Sąd w Iraku nie miał dla nich litości

Sąd w Bagdadzie skazał w niedzielę na karę śmierci trzech obywateli Francji, którzy przyłączyli się do działającej w Iraku i Syrii ekstremistycznej organizacji zbrojnej Państwo Islamskie – poinformował rzecznik irackiego wymiaru sprawiedliwości.

Wyrok nie jest prawomocny. Według rzecznika, który rozmawiał z korespondentami agencji prasowych na zasadzie nieujawniania jego tożsamości, skazani znajdowali się w grupie 13 francuskich obywateli, przekazanych Irakowi w styczniu przez sprzymierzone z USA Syryjskie Siły Demokratyczne.

To pierwsi islamiści z Francji skazani na śmierć. Szacuje się, że znad Sekwany na Bliski Wschód, by wziąć udział w wojnie w Syrii i Iraku przyjechało około 1700 dżihadystów. Nie wiadomo ilu z nich przeżyło. Na razie francuskie władze nie kwapią się, by sprowadzać ich do kraju. Pod uwagę brane jest przyjęcie tylko dzieci.

Podczas wizyty w Paryżu w lutym prezydent Iraku Barham Salih oświadczył, że wszystkich 13 schwytanych islamistów z Francji będzie sądzonych zgodnie z prawem irackim.