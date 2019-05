Już w Warszawie Trzaskowskiego. Promocja LGBT i deprawacja dzieci w szkole na turnieju siatkówki [VIDEO]

W warszawskiej szkole podstawowej przeprowadzono turniej siatkówki dla homoseksualistów. Przy okazji reklamowano zabawki i mazie dla kochających dziwaczniej i zachęcano do orgii na siłowni.

Tak w praktyce działa podpisana przez Trzaskowskiego deklaracja LGBT. Do szkół wprowadzona zostanie ideologiA LGBTHIV, by deprawować już najmłodszych. Na początku odbywać się to będzie się to przy okazji zawodów sportowych, niewinnych zabaw, imprez etc.

W szkole podstawowej na warszawskim Ursynowie urządzono turniej siatkówki dla homoseksualistów. Przy okazji zorganizowano wystawkę i stoisko gdzie można było sobie kupić zestawy do kochania dziwaczniej – różne mazie i takie tam.

Zareklamowano też siłownię dla homoseksualistów z dark roomem, czyli ciemnym pokojem. To miejsce do tego by doodbytniczo z kimś kopulować i nawet nie wiedzieć z kim. Jest ciemno, nic nie widać więc można sobie tam zaliczyć niespodziankę

Pojawiły się głosy, że to turniej siatkówki jak każdy inny i nie potrzebnie się czepiam. To powiedzcie mi proszę, po co stoisko ze środkami na erekcję, lubrykantami i wielki baner z siłownią z dark roomem? To sport, czy ekhm… coś innego? Mówimy o szkole podstawowej…🏳️‍🌈👎 pic.twitter.com/tabcwa8EMF — Maciej Zemła (@MaciejZem) May 25, 2019