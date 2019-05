Korwin-Mikke o wynikach eurowyborów. „Walczyliśmy przeciwko dwóm największym telewizjom. Mam nadzieję, że nastąpił przełom”

Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy osiągnęła bardzo dobry wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Według wstępnych wyników exit poll przygotowanych przez IPSOS środowiska antyunijne uzyskały poparcie na poziomie 6,1 procent.

Jeśli wyniki exit poll się potwierdzą, Konfederację w europarlamencie będzie reprezentować 3 posłów. Sukces jest tym większy, że frekwencja wyniosła aż 43%, a wiadomo, że im wyższa, tym bardziej sprzyja duopolowi POPiS.

Tuż po ogłoszeniu oficjalnych wyników wg exit poll na wieczorze wyborczym Konfederacji odśpiewano hymn Polski. Następnie głos zabrał Janusz Korwin-Mikke.

– Według pierwszych sondaży jesteśmy za partią Wiosna, co oczywiście świadczy trochę źle. Biorąc jednak pod uwagę jak nas traktowała telewizja… mam nadzieję, że Jacek Kurski i jego banda w ostatecznym rozrachunku się pomylą. Walczyliśmy przeciwko dwóm największym telewizjom. Nie mieliśmy u nich żadnego oparcia – przypomina Korwin-Mikke.

– Walczyliśmy wyłącznie dzięki internetowi. Biorąc pod uwagę te czynniki, to muszę powiedzieć, że jest to ogromny sukces i chcę podziękować naszym wyborcom, naszym działaczom, którzy działali w terenie. Wszystkim, którzy zasłużyli na to, żeby wreszcie prawica była w polityce – dodał lider partii KORWiN.

– Przy okrągłym stole zapadła decyzja, że prawica nigdy nie zostanie dopuszczona do władzy. Pachołki generała Kiszczaka do tej pory bardzo starannie realizuję tę umowę. Mam nadzieję, że nastąpił przełom. Wszystkim wam bardzo serdecznie dziękuję – zakończył.