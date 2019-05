Lider Konfederacji po sukcesie wyborczym. „Na scenie politycznej pojawiła się nowa siła. Przy tak zmasowanej propagandzie to jest olbrzymi sukces”

Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy osiągnęła bardzo dobry wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Według wstępnych wyników exit poll przygotowanych przez IPSOS środowiska antyunijne uzyskały poparcie na poziomie 6,1 procent.

Jeśli wyniki exit poll się potwierdzą, Konfederację w europarlamencie będzie reprezentować 3 posłów. Sukces jest tym większy, że frekwencja wyniosła aż 43%, a wiadomo, że wyższa frekwencja sprzyja duopolowi POPiS.

Tuż po ogłoszeniu wyników, podczas wieczoru wyborczego Konfederacji odśpiewano hymn narodowy. Następnie wyniki skomentowali liderzy poszczególnych formacji.

– To jest sukces! Wbrew całej propagandzie medialnej, wbrew tym, którzy klęczą przez Berlinem, Waszyngtonem, Tel Awiwem, na scenie politycznej pojawiła się nowa siła, którą poparło blisko 800 tysięcy Polaków. Przy tak zmasowanej propagandzie to jest olbrzymi sukces. Tego ataku możemy spodziewać się tylko więcej. Wiecie dlaczego? Bo ja wierze, ze z tych 800 zrobi się do jesieni 2 albo 3 miliony – powiedział Robert Winnicki.

– Najważniejsze przesłanie – jesteśmy po kilkumiesięcznej bardzo wyczerpującej walce. To dopiero pierwszy przystanek, jaki toczymy o przyszłość Polski. Nie miejmy złudzeń, atak już jutro się nasili. Ten projekt nie jest na jeden dzień, nie jest na chwilę. On ma trwać, przynieść Polsce suwerenność, dobrobyt i realną zmianę. My jesteśmy tą zmianą. Trzeba zaorać wiosnę, żeby Polska rozkwitła jesienią! – dodał Winnicki.