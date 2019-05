Mieszkańcy w szoku! Co znaleźli w kontenerach? Na miejscu służby chemiczne

Jak informuje Radio ZET, w miejscowości Topólka w kujawsko-pomorskim odkryto ogromne składowisko odpadów. Na tę chwilę nawet ciężko przypuszczać co znajduje się w 48 kontenerach po 1000 litrów.

Na miejscu są już ratownicy chemiczni z Torunia. Prokuratura prowadzi już śledztwo w tej sprawie. Na razie nie wiadomo kto jest właścicielem niebezpiecznych odpadów. Wiadomo tyle, że specjaliści z dziedziny chemii pobierają próbki do badań. Policja zabezpieczyła teren.

Czy znalezione kontenery są kolejnym przykładem nieuczciwej polityki śmieciowej, jaką prowadzą zachodnie państwa? Miliony ton śmieci trafia do Polski. Nie tak dawno, światło dzienne ujrzała informacja o przemycie 70 ton śmieci przez Niemców, którzy chcieli podrzucić nam swoje nieczystości. Straż graniczna przyznaje, że proceder ma ogromną skalę. A jeśli w grę wchodzą także odpady, które nigdy nie powinny znaleźć się w pobliżu ludzi? Co na to mieszkańcy?

Źródło: Radio ZET