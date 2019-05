Mocne przemówienie lidera Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy. Liroy-Marzec: „To jest zdecydowanie najważniejsza rzecz”

Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy osiągnęła bardzo dobry wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Według wstępnych wyników exit poll przygotowanych przez IPSOS środowiska antyunijne uzyskały poparcie na poziomie 6,1 procent.

Jeśli wyniki exit poll się potwierdzą, Konfederację w europarlamencie będzie reprezentować 3 posłów. Sukces jest tym większy, że frekwencja wyniosła aż 43%, a wiadomo, że wyższa frekwencja sprzyja duopolowi POPiS.

– Parę miesięcy temu byliśmy w tym samym miejscu. Wtedy się coś zaczęło…razem z panem Januszem Korwin-Mikkem świętowaliśmy początek drogi po zwycięstwo. W tym miejscu zaczęła się ważna rzecz, zaczęliśmy drogę, do której dołączały się różne ruchy – Ruch Narodowy, Marek Jakubiak, Kaja Godek, Partia Kierowców. Potem utworzyliśmy koło poselskie… – mówił Liroy.

– Doszliśmy do tego punktu, gdzie jesteśmy dziś. Największą naszą wygraną nie jest dzisiejszy wynik, lecz to, że mając w głowie tyle ambicji i tak wspaniałych liderów, dokonaliśmy jednej ważnej rzeczy – jedności! To jest zdecydowanie najważniejsza rzecz – dodawał.

– Pośród dwóch bratobójczych plemion, które się biją powstała partia, która doprowadzi do zwycięstwa jesienią – zakończył lider Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy.