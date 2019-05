Nie kupiłeś prezentu na „Dzień Matki”? Nic straconego! Z pomocą wychodzi Biedronka

26 maja to jedno z najpiękniejszych świąt w roku, które powinien święcić każdy – Dzień Matki. Wielu z nas zapomina jednak o kupnie upominku dla swojej rodzicielki. Na szczęście z pomocą przychodzą nam dwa aspekty: niedziela handlowa i sieć sklepów Biedronka.

Jeśli twoja matka kocha słodycze bardzo dobrą opcją będzie zakup wyjątkowych czekoladek. Najtańszą, ale bardzo ciekawą opcją jest bombonierka „I love milka”, którą kupimy już za 6.99 zł. Jeśli nas budżet jest trochę większy warto zainteresować się pralinami Rafaello. Te zostały zapakowane w specjalne, świąteczne pudełko i kosztują 19.99 zł.

Bardzo dobrym, sprawdzonym wyborem będą kwiaty te typowe czyli róże i mniej typowe czyli wersje doniczkowe. Ponownie, jeśli nie możemy wydać więcej niż 10 zł, warto zainteresować się bukietem róż, który zakupimy za 6.99 zł (11 sztuk). Za 2 zł więcej, czyli 8.99 zł możemy zakupić bukiet róż „premium”, te na pewno zrobią wrażenie na naszej mamie.

Równie ciekawą opcją jest zakup kwiatów w doniczkach. Tutaj również mamy do czynienia z kilkoma opcjami. Najtańsza to pojedynczy kwiat Campanula Get Mee za 9.99 zł sztuka. Za kilka złotych więcej, bo za 15.99 zł możemy zakupić kwiat Lawendy Angusti o wysokości 17 cm. Dokładając kolejne 3 zł możemy zainwestować w zestaw róż w doniczce, również 17 cm wysokości, kosztować nas będą zaledwie 19.99 zł.

Źródło: Blix.pl / NCzas.com