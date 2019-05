Nieprawdopodobny wyczyn wspinacza. Zdobył trzy ośmiotysięczniki w zaledwie dwa dni! [VIDEO]

Nepalczyk, Nirmal ‘Nims’ Purja, zdobył 3 ośmiotysięczniki w 2 dni! Były żołnierz sił specjalnych chce zdobyć wszystkie ośmiotysięczniki w ciągu 7 miesięcy.

Nirmal ‘Nims’ Purja 24 maja, o godz. 6:00 stanął na Makalu (8485 m). Zaledwie 2 dni wcześniej, bo 22 maja o godzinie 5:30 wspiął się na Mount Everest, 10 godzin później był już szczycie Lhotse. Wejście zostało zrobione oczywiście z butlą z tlenem.

Oznacza to że Nepalczyk zdobył już szósty ośmiotysięcznik w ciągu blisko miesiąca, a dokładnie rzecz biorąc w ciągu 32 dni. Jest pierwszym człowiekiem, który tego dokonał w tak krótkim czasie.

Były żołnierz brytyjskich sił specjalnych realizuje, wydawało się początkowo, że szaleńczy i obliczony tylko na zainteresowanie medialne, projekt “Project Possible 14/7”. Zakłada on zdobycie wszystkich 14 ośmiotysięczników w ciągu zaledwie 7 miesięcy.

By to zrealizować, Nirmal już w sezonie wiosennym musiał zdobyć pierwszych sześć ośmiotysięczników. Wchodząc na Makalu, właśnie to uczynił!

Nirmal ‘Nims’ Purja pobił też kilka innych rekordów. Jednego dnia stanął na Evereście i Lhotse, jego czas między szczytami to 10 godzin i 15 minut, lepszy od poprzedniego rekordu aż o 10 godzin.

Wszedł też na 3 ośmiotysięczniki w niewiele więcej niż 2 dni, na Mount Evereście stanął 22 maja o godzinie 5:30, a na Makalu 24 maja o 6:00. Zabrakło zaledwie pół godziny do okrągłych 48 godzin.

Nirmal nie jest jeszcze w połowie drogi do upragnionego celu. Zostało mu do zdobycia osiem ośmiotysięczników. Ale projekt, który początkowo wydawał się nierealny, staje się bardziej prawdopodobny.

Jak można się domyślić, koszty realizacji takiego projektu są ogromne. Nepalczyka można wesprzeć na stronie Project Possible 14/7

Źródło: wspinanie.pl/Seven Summit Treks