Ostro! Ziemkiewicz przeorał Dulkiewicz! „Z czego jesteś taka dumna, żałosna idiotko?”

Skandal podczas Trójmiejskiego Marszu Równości! Uczestnicy pochodu, w którym szła nawet prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz, przygotowali znak, w którym wagina zastąpiła Najświętszy Sakrament. Szokującą instalację bez skrępowania niesiono w marszu.

„„Miłość może tylko łączyć”. Pamiętacie, kto powiedział te słowa? Wiem, że pamiętacie. Bardzo się cieszę z tego, widząc ile jest tu rodzin, bo to w rodzinie rozpoczyna się nauka równości, a potem kiełkuje w naszym dorosłym życiu” – mówiła Dulkiewicz.

„Chcę was zapewnić, że w Gdańsku nie ma miejsca na przejawy nienawiści i zgody nie będzie. Zrobię wszystko, żeby Gdańsk był miastem otwartym, solidarnym, wrażliwym na każdego człowieka. Ale to zależy od każdej i każdego z nas – ja sama mogę niewiele. To my wszyscy musimy reagować na to, gdy dzieje się zło. Bądźmy odważni i postawmy tamę złemu językowi, postawmy tamę złu. Kiedy widzimy, że ktoś słabszy potrzebuje pomocy – wyciągnijmy mu rękę. Bo taki marzy mi się mój Gdańsk. Wierzę, że marzenie o tym podzielacie wszyscy, jak tu jesteście” – dodawała prezydent.

Czy tak przejawia się tolerancja i wrażliwość na drugiego człowieka? Profanacją i wyszydzaniem świętych symboli?

„Jestem dumna i zaszczycona, że mogłam otworzyć i uczestniczyć w V Trójmiejskim Marszu Równości 🏳️‍🌈@gdansk nie boi się różnorodności❣️” – napisała Dulkiewicz.

Dobitnie skomentował to Rafał Ziemkiewicz, który bez ceregieli wygarnął co sądzi nie tylko o pochodzie, ale także o nowej, urzędującej prezydent.

„Naprawdę? Z czego jesteś taka dumna, żałosna idiotko? Z chamskiego znieważania katolików? Z prowokacyjnego profanowania świętości? Ze wspierania gówniarstwa, którego jedynym celem jest nasrać Polakom na wycieraczkę i napluć do zupy? Bosh, ależ wy „fajnoplacy” jesteście żałośni” – pisał.

Źródło: Rafał Ziemkiewicz, Radosław Kuleta, Aleksandra Dulkiewicz/Twitter