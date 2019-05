Potworny odlot Belki po szoku wywołanym wynikiem Konfederacji. „Przypominało innych młodzieńców z kraju ościennego, w eleganckich, cudownych ubiorach od Hugo Bossa”

Marek Belka, znany komuch z PZPR, jest przerażony wyborczym sukcesem Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy. Silny stres wywołał u niego poważne zaburzenia co można łatwo ocenić po wypowiedzi dla onet.pl.

Marek Belka w rozmowie z onet.pl nazwał Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy ruchem „kryptofaszystowskim”.

Polityk Koalicji Europejskiej twierdzi, że jest przerażony. Ten stan powoduje, że wszystko kojarzy mu się z faszyzmem.

– Przeraża mnie to, że we wszystkich debatach oglądaliśmy – jako kandydatów Konfederacji – młodych, eleganckich, ulizanych młodzieńców. I oni, bazując na fałszywych przesłankach, proponowali ludziom coś, co wydawało się wewnętrznie spójne – powiedział prof. Belka.

– Mnie się to kojarzyło jak najgorzej. Bo przypominało innych młodzieńców z kraju ościennego, w eleganckich, cudownych ubiorach od Hugo Bossa. I jak patrzyłem na kandydatów Konfederacji, to taka właśnie myśl mi się nasuwała, że tylko ich tak poprzebierać. To jest naprawdę przerażające – dodał.

Belka dostrzegł jednak pozytywy w dobrym wyniku Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy.

– Silna Konfederacja oznacza słabszy PiS, który sam sobie ich wyhodował – powiedział Onetowi prof. Belka.

Źródło: Onet.pl