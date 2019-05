Przełom u Martyniuków! Dziennikarze wytopili syna lidera zespołu Akcent

Daniel Martyniuk, syn lidera zespołu Akcent wychodzi na prostą. Po wielu perypetiach, które wpędziły 30-latka w niemałe kłopoty i sprawiły, że stał się bohaterem z pierwszych stron tabloidów, w końcu wszystko wskazuje na to, że nadchodzi spokój. Młody Martyniuk wrócił do swojej 10 lat młodszej żony Eweliny. Para razem z malutką córką Laurą wybrała się nad morze.

„Daniel ze swoją mamą pojechali do Rusocic i zabrali Ewelinę z Laurą. Późnym wieczorem dojechali do Sopotu. Młodzie wreszcie mogli pobyć ze sobą sam na sam, bo kochana babcia zobowiązała się do tego, że zajmie się niemowlęciem. Daniel i Ewelina poszli na długi spacer, a to, co robili potem, pozostanie ich słodką tajemnicą” – relacjonuje „Super Express”.

Dalej reporterzy tabloidu donoszą, że „następnego dnia około południa cała czwórka udała się na sopockie molo, na rodzinny spacer w sielankowej atmosferze”. Młody ojciec wzorowo zajmował się swoją małą pociechą.

Pod koniec 2018 roku Daniel wpadł w tarapaty. Nie chciał wpuścić ciężarnej żony do domu, co gorsza policja znalazła u niego narkotyki. Sytuacja zaczęła poprawiać się w kwietniu kiedy Daniel przeprosił Ewelinę, a w Wielkanoc para ochrzciła małą Laurę.

