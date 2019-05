Przewrót na bazarze. Rynki się załamują. Po ile chodzą pistacje, sałatki i konfitury?

Polacy bardzo chętnie korzystają z niedzieli handlowej. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się bazarki, na których można dostać warzywa w atrakcyjnych cenach. Ostatnie doniesienia mocno zaburzyły tendencję rynkową z poprzednich godzin.

Bardzo podskoczyły ceny pistacji, które na godzinę 19 są zdecydowanie najdroższe na rynku. Trzeba za nie zapłacić w okolicach 43-44 zł.

Spadła cena sałatki wielowarzywnej. Kupcy nie zabijają się już o różne składniki do surówki, więc i handlowcy muszą nieco spuścić z ceny. Obecnie za sałatkę płaci się 38-39 złotych.

Trwa zacięta walka o trzecie miejsce wśród najdroższych produktów na bazarze. W tym momencie nieznacznie droższe jest kakao, za które kupcy płacą 6-7 złotych.

Po piętach drepczą im konfitury, które na ten moment łapią się do koszyka, ich cena sięga 5-6 złotych i spoglądają w kierunku kakao.

Zaciekle o koszyk walczą również ciasteczka. Żeby trafić do elitarnego koszyka muszą osiągnąć kwotę 5 złotych. Aktualnie kupcy są w stanie zapłacić za ciasteczka 4-5 złotych.

Informacje z innego bazarku zdają się potwierdzać te doniesienia. Pistacje również mają sporą przewagę nad sałatką, a w koszyku znajdują się ponadto konfitury i kakao.

W tę wyjątkową niedzielę handlową zakupy na bazarku można robić do 21.

Kto by się spodziewał, że ceny będą aż tak niestabilne. No, ale jak zakupy to zakupy. Do koszyka, zapłacić w kasie i do domu.

Pistacje 43-44 zł

Sałatka wielowarzywna (5 słoików) 38-39 zł

Kakao 6-7 zł

Kremlowska (małpka) 5-6 zł

Ciasteczka 4-5 zł

Góralki 2-3 zł

— Marcin Palade (@MarcinPalade) May 26, 2019