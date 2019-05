Srogi antysemityzm we Francji! Pobili taksówkarza Żyda i nagiego wyrzucili z auta

Francuska prokuratura w Bobigny wszczęła śledztwo w sprawie pobicia taksówkarza. Historie takie się zdarzają, ale tutaj zaważyły motywy antysemickie.

Kierowca wyznania judaistycznego został pobity, rozebrany i wyrzucony ze swojego samochodu. Napastnicy zaatakowali go, ponieważ uznali, że musi jako żyd, mieć przy dobie większą sumę pieniędzy.

O ataku donosi radio France Bleu. Prokuratura zakwalifikowała w śledztwie motyw nie tylko rabunkowy, ale i rasowy. Napastnicy byli prawdopodobnie muzułmanami, a napad miał miejsce w zamieszkałym przez dużą liczbę emigrantów Clichy-Sous-Bois (deprtament Sekwany-Saint-Denis).

35-letni kierowca przyjechał do Clichy odebrać klienta. Został zaatakowany przez kilku mężczyzn. Zdaniem pokrzywdzonego został rozpoznany, że jest Żydem na podstawie nazwiska i imienia, które znalazło się w aplikacji telefonicznej przy zmawianiu kursu. Kierowca znalazł się w szpitalu.

