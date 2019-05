Szef sztabu wyborczego Konfederacji mocno po wyborach. „Konfederacja staje się głównym punktem odniesienia dla ideowej prawicy”

Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy osiągnęła bardzo dobry wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Według wstępnych wyników exit poll przygotowanych przez IPSOS środowiska antyunijne uzyskały poparcie na poziomie 6,1 procent.

Jeśli wyniki exit poll się potwierdzą, Konfederację w europarlamencie będzie reprezentować 3 posłów. Sukces jest tym większy, że frekwencja wyniosła aż 43%, a wiadomo, że im wyższa, tym bardziej sprzyja duopolowi POPiS.

Do wyników odniósł się Krzysztof Bosak, lider Konfederacji w Warszawie.

– Dzisiaj powstał system 4-partyjny. Konfederacja staje się głównym punktem odniesienia dla ideowej prawicy. Osiągnęliśmy wspaniały rezultat w skrajnie niesprzyjających warunkach. Dostaliśmy tyle samo mandatów, co środowisko Biedronia, czyli partia nachalnie promowana przez wszystkie media. My byliśmy przemilczani, co jasno oznacza, że to nie telewizja dyktuje warunki, lecz po prostu Polacy – zauważył Bosak.

– Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy pracowali przy kampanii. Szczególnie tym, którzy wychodzili do ludzi i o nas mówili. Podziękowania dla liderów – nie mają państwo pojęcia jak bardzo poświęcali się nasi liderzy, ile odbyli podróży, by spotkać się ze wszystkimi wyborcami. Duże brawa dla nich! – dodał.

– Przed nami otwiera się nowy rozdział. Oczy całego narodu zwrócone są na Konfederację. Każdy nasz ruch i słowa będą śledzone. To duża odpowiedzialność, której sprostamy. Chcemy się skupić na dobrej zmianie, ale na prawdziwie dobrej zmianie. Z ogromną energią i optymizmem ruszamy do dalszej pracy – nie ma wątpliwości Bosak.