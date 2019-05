Uniosceptycy wygrywają we Włoszech. Koalicyjna Liga z najwyższym poparciem

Prawicowa koalicyjna Liga Matteo Salviniego wygrała we Włoszech niedzielne wybory do Parlamentu Europejskiego, zdobywając według exit polls od 27 do 31 procent głosów – to sondaże podane przez telewizję RAI tuż po zamknięciu lokali wyborczych o godzinie 23.

Według sondaży exit poll na drugim miejscu jest opozycyjna centrolewicowa Partia Demokratyczna, która uzyskała od 21 do 25 procent głosów.

Drugie ugrupowanie koalicji rządowej, Ruch Pięciu Gwiazd, otrzymało od 18,5 do 22,5 procent głosów.

Frekwencja wyniosła około 50,4 procent.(PAP)