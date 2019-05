Wałęsa odgraża się Cenckiewiczowi. „Udowodnię w sądzie fałszywość akt „Bolka””

Lech Wałęsa cieszy się, że wiceszef Kolegium IPN Sławomir Cenckiewicz zagroził mu sądem, jeśli b. prezydent nie zaprzestanie publikować informacji o tym, iż to historyk miał sfałszować dokumenty tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa o ps. Bolek.

„To tylko może wnuk ubeka coś takiego powiedzieć. Ja się bardzo cieszę, bo wreszcie mu udowodnię wobec sądu podrobienie tych dokumentów” – powiedział w niedzielę dziennikarzom Wałęsa zapytany o komentarz ws. wezwania przedsądowego, które skierował do niego Cenckiewicz. B. prezydent rozmawiał z mediami po głosowaniu w Gdańsku w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wałęsa jest przekonany, że akta agenta „Bolka” zostały sfałszowane.

„A ktokolwiek z was nie wierzy, to zapytajcie się kogokolwiek, czy bezpieka mogła dokonać takie błędy, jakie są w tej dokumentacji. Weźcie jedną kartkę, tę pierwszą – tam nie ma nazwisk, które mówią, że my się tam wpisaliśmy. Ja mam świadków, którzy sami do mnie się zgłosili, że sami się wpisali i nie ma ich. Więc ta dokumentacja jest podrobiona. Nikt kto jest poważny, nie może nie uwierzyć w to, a grafolodzy powinni to szybko potwierdzić” – ocenił b. prezydent.

Sławomir Cenckiewicz – dyrektor Wojskowego Biura Historycznego i wiceprzewodniczący Kolegium IPN – odniósł się do opublikowanej w mediach społecznościowych i formułowanej publicznie opinii Lecha Wałęsy, że sfałszował teczkę personalną i teczkę pracy TW ps. „Bolek”. Dokumenty te Instytut przejął w lutym 2016 r. z domu gen. Czesława Kiszczaka, szefa MSW w latach 80.; następnie po badaniach historyków, archiwistów i biegłych grafologów IPN uznał je za autentyczne.

W opublikowanym na Twitterze oświadczeniu Cenckiewicz podkreślił, że wzywa Wałęsę do zaprzestania publicznego formułowania wypowiedzi zawierających wskazane wyżej nieprawdziwe informacje oraz usunięcia tych wpisów z profili Lecha Wałęsy na portalach Twitter i Facebook.

W oświadczeniu Cenckiewicz domaga się też opublikowania na profilach Lecha Wałęsy na Facebooku i Twitterze oraz na stronie internetowej Instytutu Lecha Wałęsy i portalu DoRzeczy.pl oświadczenia z wyodrębnionym tytułem: „Lech Wałęsa przeprasza Sławomira Cenckiewicza za nieprawdziwe zarzuty o sfałszowanie dokumentów TW +Bolek+”.

Jak podkreślił Cenckiewicz, w treści oświadczenia powinny znaleźć się słowa: „Przepraszam Sławomira Cenckiewicza za rozpowszechnianie przeze mnie nieprawdziwych i naruszających jego dobre imię informacji, iż dokonał sfałszowania dokumentów dotyczących tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa PRL o pseudonimie +Bolek+, będących w dyspozycji Instytutu Pamięci Narodowej. Zarzuty sformułowane przeze mnie wobec dr hab. Sławomira Cenckiewicza nie miały żadnych podstaw faktycznych. Lech Wałęsa”.

„Jeśli po upływie 14 dni Lech Wałęsa nie wykona niniejszego wezwania skieruję sprawę na drogę sądową” – poinformował Cenckiewicz. Dodał, że wszystkie inne wypowiedzi Wałęsy naruszające dobre imię jego samego oraz jego matki i rodziny – według Cenckiewicza są to „wyzwiska, obelgi, niecenzuralne epitety, a nawet oskarżenie o przyczynienie się do śmierci jego syna” – pozostawi na razie bez reakcji prawnej.(PAP)