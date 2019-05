Witold Tumanowicz po sukcesie Konfederacji. „Wejdziemy do sejmu i będziemy pilnować spraw Polski”

Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy osiągnęła bardzo dobry wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Według wstępnych wyników exit poll przygotowanych przez IPSOS środowiska antyunijne uzyskały poparcie na poziomie 6,1 procent.

Jeśli wyniki exit poll się potwierdzą, Konfederację w europarlamencie będzie reprezentować 3 posłów. Sukces jest tym większy, że frekwencja wyniosła aż 43%, a wiadomo, że im wyższa, tym bardziej sprzyja duopolowi POPiS.

Jednym z komentujących podczas wieczoru wyborczego był Witold Tumanowicz z Ruchu Narodowego.

– Na szybko licząc mamy w okolicach 800 tysięcy głosów. Tyle Polaków zaufało Konfederacji. To więcej, niż pięć lat temu wynosiła suma głosów na Ruch Narodowy i Kongresu Nowej Prawicy. To pokazuje, że rośniemy – powiedział.

– Nie możemy dopuścić do tego, żeby któraś z partii zdobyła bezwzględną większość w wyborach na jesieni. Wejdziemy do sejmu i będziemy pilnować spraw Polski. Nie będziemy musieli przypominać o takich sprawach jak ustawa 447 na ulicy. Będziemy o to walczyć w sejmie. Do zobaczenia! – zakończył.