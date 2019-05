Wściekłe feministki nie mają litości. Chajzer i Karolak pod ostrzałem! Gwiazdy TVN mają poważne problemy

Feministki nie wybaczają! W marcu Fundacja Feminoteka i Fundacja przeciwko Kulturze Gwałtu im. Margarete Hodgkinson stwierdziła, że podczas popularnego programy TVN-u „Ameryka Express” doszło do molestowania. Filip Chajzer i Tomasz Karolak mieli wymuszać pocałunki od kobiet.

Przypomnijmy, że chodzi o odcinek programu, który został wyemitowany 7 listopada ubiegłego roku. Uczestnicy reality show mieli w nim wymuszać pocałunki na przypadkowo spotkanych kobietach. Było to konieczne do zaliczenia zadania. To jednak dla feministek było nie do zaakceptowania.

Po emisji odcinka lewactwo dostało szału. Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożyły fundacja Feminoteka i Fundacją przeciwko Kulturze Gwałtu im. Margarete Hodgkinson, o czym poinformowano za pośrednictwem Facebooka. Według organizacji, Chajzer złapał jedną z kobiet z pierś.

„7 listopada 2018 r. stacja telewizyjna TVN wyemitowała 10. odcinek programu typu „reality show” pt. „Ameryka Express”, który realizowany był w Peru. Występujący w nim wymienieni wyżej mężczyźni, zmuszali przypadkowo napotkane kobiety do pocałunków, zaś p. Filip Chajzer złapał jedną z kobiet za piersi” – czytamy na stronie fundacji.

„Uważamy, że mężczyźni występujący w programie ‚Ameryka Express’ działając przemocą, polegającą na wykorzystaniu swojej przewagi fizycznej, płciowej i rasowej nad pokrzywdzonymi oraz podstępem, polegającym na wykorzystaniu zaskoczenia i dezorientacji pokrzywdzonych, dopuścili się napaści na tle seksualnym” – dodała Feminoteka.

Źródło: Facebook: Fundacja Feminoteka