Wybory do Parlamentu Europejskiego. Kaczyński ostrzega: „Rozstrzygający bój o przyszłość naszej ojczyzny odbędzie się na jesieni”

Prezes Jarosław Kaczyński jest zadowolony ze zwycięstwa w wyborach ale ostrzega, że kluczowe wybory odbędą się w październiku.

– Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, trzeba go docenić, docenić także autonomiczną wartość naszego zwycięstwa w tych wyborach. Przed naszymi europarlamentarzystami ogromne zadanie, ale trzeba też pamiętać, że rozstrzygający bój o przyszłość naszej ojczyzny odbędzie się na jesieni i musimy też zwyciężyć, i to jeszcze bardziej zwyciężyć, niż teraz. To jest ogromne wyzwanie i musimy mu podołać – powiedział Kaczyński.

– Wygraliśmy, ale wygraliśmy w takim stosunku, który musi nas skłaniać do jednego – do bardzo ciężkiej pracy przed wyborami parlamentarnymi – mówił.

Z wyniku zadowolony jest także premier Morawiecki. Przypomniał, że to pierwsze zwycięstwo PiS w wyborach do Europarlamentu i piąte zwycięstwo tego ugrupowania z rzędu. Twierdzi, że wyniki są najlepszym dowodem, że Polacy chcą dobrej zmiany nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Według sondażu exit poll zrobionego przez IPSOS partia rządząca zdobyła 42,4%. Jeśli wyniki się potwierdzą to PiS zdobędzie 24 mandaty. Pewni wyboru do Parlamentu Europejskiego mogą być Beata Szydło, Joachim Brudziński, Anna Zalewska, Adam Bielan, Patryk Jaki, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Kempa, Beata Mazurek.

Źródło: PAP