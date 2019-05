Znamy twarz bandyty z Lyonu. Czy to on podłożył bombę ?

Wciąż nie wiadomo kto stoi za ostatnim atakiem w Lyonie, gdzie w centrum miasta wybuchła paczka, wyładowana gwoździami i śrubami. W efekcie eksplozji rannych zostało 13 osób, w tym 10-letnia dziewczynka.

„Daily Mail” informuje, że do wybuchu doszło przed piekarnią. W piątek pozostawiona paczka-bomba eksplodowała raniąc osiem kobiet, czterech mężczyzn i 10-letnią dziewczynkę. To wyjątkowe szczęście, że żadnej z poszkodowanych osób nie zagraża utrata życia.

#Breaking: No claims following the #explosion in #Lyon #France. Reports now of up to 13 people injured and whom 2 in critical condition.The anti-terrorism section of the Paris police openly speaks of an attack. The suspect is still on the run.

