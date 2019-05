Facebook chce wprowadzić swoją kryptowalutę! GlobalCoin ma się pojawić już w 2020 roku

Mark Zuckerberg chce mieć swoją walutę! Facebook pracuje właśnie nad własną kryptowalutą o nazwie GlobalCoin. Według BBC, jej testy mają wystartować jeszcze w tym roku, zaś w 2020 r. ma ona zostać wprowadzona do obrotu.

Facebook ostro wchodzi do gry na rynku kryptowalut. BBC informuje, że testy waluty GlobalCoin mają rozpocząć się jeszcze w tym roku, zaś już w przyszłym roku możliwość korzystania z niej otrzymają użytkownicy z kilkunastu państw.

Według mediów główny plan Zuckerberga to stworzenie systemu pozwalającego na dostęp do tanich i bezpiecznych przekazów pieniężnych wszystkim zainteresowanym, w tym także osobom nieposiadającym rachunków bankowych.

Projekt jest bardzo zaawansowany bo Mark Zuckerberg rozmawiał on między innymi z prezesem Bank of England – Markiem Carneyem – co może jedynie potwierdzać, że prace trwają, a Facebook chce, by wszystko odbyło się zgodnie z prawem i rozmachem.

Potęgi nowej kryptowaluty boi się senat USA, który ma jednak co do tego wątpliwości i zażądał informacji dotyczących tego, jak waluta ma funkcjonować oraz w jaki sposób ma zostać zapewnione bezpieczeństwo dla jej użytkowników.

Zainteresowanie kryptowalutami ponownie rośnie, co możemy zaobserwować na przykładzie cen Bitcoina. Facebook może zatem wiele zyskać, jednak musi też pamiętać, że kładzie na szalę swoją wiarygodność, ponieważ pojawiają się obawy, że stabilny GlobalCoin może posłużyć przestępcom na przykład do prania brudnych pieniędzy.

Czy GlobalCoin okaże się to sukcesem? Zobaczymy już w następnym roku.

